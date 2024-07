Feroce rissa all'ombra del grattacielo: un ragazzo in ospedale e tre in manette

E' di un magrebino finito al pronto soccorso e di tre italiani, due uomini senza fissa dimora e una donna originaria di Bologna, di età compresa tra i 31 e i 34 anni finiti in manette, il bilancio della feroce rissa che si è scatenata nella notte tra lunedì e martedì all'ombra del grattacielo di Rimini. I motivi che hanno acceso gli animi non sono stati ancora del tutto chiariti ma, da quanto emerso, verso la mezzanotte sembrerebbe che un gruppo di nordafricani ha iniziato a litigare coi tre clochard per un monopattino elettrico rubato. La situazione si è presto surriscaldata e, in poco tempo, sono iniziati a volare pugni e calci e gli italiani hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari dell'Arma si sono precipitati sul posto e, non senza fatica, hanno diviso i contendenti. Ad avere la peggio è stato uno dei nordafricani, costretto a ricorrere alle cure dei sanitari e poi dimesso dall'ospedale con una prognosi di 15 giorni.

I carabinieri hanno cercato di ricostruire quanto accaduto e il trio di clochard avrebbe spiegato di essere arrivato a Rimini per un soggiorno e di aver iniziato a discutere con gli avversari proprio a causa del monopattino rubato anche se, al momento, non è stato possibile individuarne il vero proprietario. Gli italiani, quindi, hanno spiegato di essere stati accerchiati dai nordafricani che li avrebbero presi di mira con un lancio di sassi e bottiglie per poi aggredirli fisicamente. Dei tre stranieri, tuttavia, è stato individuato solo quello rimasto ferito mentre, gli altri due, sono fuggiti all'arrivo delle pattuglie dell'Arma. Per i clochard, tuttavia, sono iniziati vari guai che hanno fruttato loro le manette.

Quando i carabinieri hanno chiesto loro i documenti hanno iniziato a rivoltarsi con la donna che ha preso a calci i militari mentre, dei due uomini, uno ha fornito false generalità e sull'altro pendeva un ordine di arresto. Tutti e tre, quindi, sono stati arrestati per resistenza e, mentre il nordafricano ferito è stato portato in pronto soccorso, gli italiani sono stati portati in caserma e dopo una notte in camera di sicurezza processati per direttissima.