Feroce rissa tra ragazze, l'amico 26enne rischia di perdere un occhio

Una feroce rissa tra alcune ragazze, avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 aprile, rischia di costare un occhio a un 26enne intervenuto per difendere le amiche. Secondo quanto raccontato dalla vittima ai carabinieri, che dopo il ricovero in ospedale si è rivolto all'avvocato Stafano Caroli per sporgere denuncia, intorno alle 3 nei pressi di un locale di viale Ceccarini alcune giovani russe avrebbero innescato un'animata discussione con delle italiane per futili motivi. Dalle parole si è preso passato ai fatti coi due gruppi che sono venuti a contatto e sono iniziati a volare gli schiaffi. Il 26enne, cuoco anche lui di origini russe ma cittadino italiano, sarebbe intervenuto in aiuto delle amiche vedendo una di queste venire spintonata da un addetto alla sicurezza.

Dopo essersi gettato nella mischia, sarebbe stato a questo punto che un altro ragazzo amico delle italiane lo avrebbe colpito al volto. Nel frattempo è stato chiesto l'intervento dei carabinieri ma, all'arrivo della pattuglia, gli avversari delle russe erano già fuggiti facendo perdere le loro tracce compreso l'aggressore che, nel parapiglia, avrebbe anche strappato di mano il cellulare di una 32enne del gruppo di straniere per poi gettarlo in strada. Il 26enne è stato soccorso per poi essere portato in ospedale a causa delle lesioni riportate ed è stato dimesso con una prognosi iniziale di 15 giorni per un lieve trauma cranico e un'emorragia oculare. In seguito alla denuncia, il ragazzo ha aggiunto che a sostegno del suo racconto ci sarebbe un video girato col cellulare che riprenderebbe parte della rissa. Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare i partecipanti e ricostruire con esattezza quanto avvenuto.