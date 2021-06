Feroce scippo in pieno giorno, la vittima finisce in ospedale con una gamba fratturata

Il malvivente ha scaraventato a terra la signora per portarle via la borsa ed è poi riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce

Feroce scippo in pieno giorno a Riccione con la vittima che, dopo essere stata aggredita e derubata, è finita in ospedale con una gamba fratturata. La rapina è andata in scena verso le 17 in viale Diaz dove la signora, una 60enne, è stata affrontata da un malvivente descritto come un giovane nordafricano. L'aggressore per strapparle la borsa ha scaraventato a terra la donna e, una volta ottenuto il bottino, è fuggito a gambe levante mentre partiva l'allarme che ha fatto accorrere sul posto sia i carabinieri che l'ambulanza del 118. Mentre i sanitari si occupavano della ferita, i militari dell'Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti e sono partiti alla caccia del malvivente ma senza risultato. Nel frattempo la 60enne è stata trasportata al pronto soccorso e poi dimessa con una prognosi di 30 giorni.