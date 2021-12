Feroce scippo, l'anziana finisce in ospedale per le lesioni riportate

Feroce scippo, nel pomeriggio di lunedì, con un anziana di 80 anni finita all'ospedale a causa delle lesioni riportate. Il malvivente, in sella a una bicicletta, ha puntato la sua vittima che stava camminando lungo via Montefeltro. Entrato in azione, nel tentativo di strappare la borsa all'80enne ha spintonato violentemente la donna che ha resistito rovinando però a terra. Il rapinatore è scappato a mani vuote mentre l'anziana è stata soccorsa e, sul posto, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato con gli agenti che hanno cercato di acquisire elementi utili per individuare il malvivente. Nel frattempo la vittima, a causa delle lesioni, è stata portata al pronto soccorso per le cure del caso.