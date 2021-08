Ferragosto a tutela dei consumatori, la Finanza sequestra 11mila articoli contraffatti o pericolosi

Controlli serrati, durante il periodo di Ferragosto, da parte della Guardia di Finanza di Rimini che in particolare si è concentrata sulla tutela ai consumatori mettendo sotto la lente d'ingrandimento i tant negozi di chincaglieria presenti sulla Riviera per ferificare la regolarità della merce in vendita. Dal capoluogo a Misano, passando per Riccione, sono stati 11 gli interventi che hanno permesso di sequestrare oltre 10mila pezzi, in prevalenza bigiotteria e giocattoli, non conformi alla normativa nazionale ed europea perché privi delle informazioni minime finalizzate ad identificarne le caratteristiche qualitative, il produttore, nonché l’eventuale presenza di materiali nocivi per la salute umana e la sicurezza dei consumatori in genere. I 5 responsabili dei punti vendita sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le violazioni alla normativa che disciplina la sicurezza sui prodotti e al Codice del Consumo, che prevede una sanzione amministrativa superiore a 25.000 Euro. Ulteriori 434 pezzi, in prevalenza capi d’abbigliamento, sono stati sottoposti a sequestro penale in quanto recanti marchi contraffatti. In questo caso, i 4 responsabili dei punti vendita sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per commercio di prodotti recanti marchi contraffatti e per ricettazione. Il tuto è andato ad aggiungere agli oltre 7.000 già sottoposti a sequestro nel corso del primo ciclo di interventi posti in essere dalle fiamme gialle riminesi nell’ambito dell’intensificazione estiva.