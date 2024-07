A Ferragosto alla Beach Arena sarà "Circoloco" con il meglio della musica elettronica

“Circoloco”, il party di musica elettronica tra i format più prestigiosi del mondo, giovedì 15 agosto dalle 16 alle 2, sbarca sulla spiaggia della Rimini Beach Arena (la più grande area eventi della riviera romagnola prodotta da Cocoricò) con alcuni dei nomi più importanti dell’elettronica mondiale. Una line up straordinaria che vede la techno sofisticata di &ME, tra i fondatori di Keinemusik, una delle label più riconosciute e distintive della scena internazionale che negli ultimi anni si è imposta nel panorama deep house con produzioni sempre più sopraffine; da Detroit due tra le guide mondiali dell’elettronica, il set del sudafricano Black Cofee, già collaboratore di artisti come Drake, con residenze nei migliori club di Ibiza, premi e riconoscimenti globali e l’istrionico Moodymann, tra le leggende della scena house internazionale che sarà in consolle con uno dei pesi massimi del panorama, Carl Craig; la maestria dell’italiano Cirillo, già resident del Cocoricò e il ritorno del brasiliano Mochakk, tra i talenti più ricercati e acclamati degli ultimi anni. E ancora, sempre dagli Usa la tech-house dell’eclettico Seth Troxler, tra i sound più riconoscibili di tutta la scena e il duo The Martinez Brothers, già nominati da Mixmag tra i dj più influenti dell’ultimo decennio.

Le famose notti del Circoloco sono iniziate nel luglio del 1999, grazie a due promoter italiani, con l’idea di dare vita ad un evento domenicale che proponeva una sessione di 24 ore di musica ininterrotta. Il progetto ha continuato a crescere di anno in anno e dopo più di due decenni è uno dei party più ambiti, iconici e desiderati da ogni amante del clubbing.