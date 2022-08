Ferragosto da pienino, i siti specializzati indicano il riempimento del 91% degli hotel

E' un Ferragosto da "quasi" tutto esaurito per gli hotel della costa riminese dove, secondo i siti specializzati, rimangono ancora alcune camere libere per il fine settimana. Booking.com indica come il 91% degli alberghi non accetti più prenotazioni e solo 81 strutture hanno ancora la disponibilità per trascorrere l'appuntamento più caldo dell'estate. Il prezzo medio per 3 notti in una doppia, dove non sempre la colazione è inclusa, si aggira sui 700 euro ma la forbice a disposizione degli utenti last minute è molto ampia. In un dignitoso tre stelle di Bellariva, definito "buono" dalle recensioni, bastano 450 euro ma per un cinque stelle dotato di ogni comfort servono oltre 2mila euro. In mezzo ci sono comunque prezzi e sistemazioni per tutte le tasche anche se, come sottolinea il sito, in queste ore la richiesta sta aumentando sensibilmente e di pari passo le ultime camere disponibili si stanno man mano riducendo.

Situazione analoga anche per quanto riguarda Riccione dove, in questo caso, sono appena 34 le strutture che offrono ancora la disponibilità di camere. I prezzi sono leggermente più bassi anche perchè si parte da un hotel a una stella che per il periodo indicato offre la stanza a 394 euro mentre, per quanto riguarda le strutture top, si riesce a trovare al massimo un tre stelle a 1400 euro. A Misano Adriatico il pienone è praticamente già arrivato: Booking.com ha a disposizione una sola camera in un albergo a tre stelle per 663 euro. Passando a Cattolica solo il 4% delle strutture ha ancora delle camere libere: la maggior parte sono hotel a tre stelle con prezzi che partono da 578 euro mentre l'hotel top di gamma è un quattro stelle dove è rimasta solo una stanza a 1289 euro. Chiudendo con Bellaria, anche qui il pienone è già arrivato. Solo 2 gli hotel ancora disponibili per il Ferragosto: un tre stelle a 641 euro e un quattro stelle a 1268.