Un Ferragosto da "sogno" ma con regole da rispettare. Stop alla musica alle 2 e alle bottiglie in vetro

Settanta agenti della Polizia locale in servizio, possibilità di fare musica fino e non oltre le 2 del mattino, stop alla vendita di bevande nei contenitori in vetro. Rimini si prepara al Ferragosto, con un ricco calendario di eventi, ma con qualche accorgimento da seguire. Sarà ancora una Riviera in festa ma con alcune indicazioni di ordine pubblico, come è emerso durante il comitato svolto in Prefettura.

I servizi della polizia locale

Saranno circa una settantina gli agenti che ogni giorno, da sabato 13 a lunedì 15 agosto, saranno sul territorio per la copertura dei tanti servizi a presidio della città e delle strade organizzati dalla Polizia locale. Uno speciale dispositivo organizzativo dispiegato nel corso di tutto il fine settimana che vedrà il personale del Corpo coprire l’intera giornata su quattro turni (mattina, pomeriggio, sera e l’intera notte con il servizio 1-7), impegnando tutti i reparti operativi e i distaccamenti territoriali, oltre alle unità cinofile. In sinergia con le forze dell’ordine saranno quindi predisposte le molteplici attività di controllo della sicurezza stradale, di polizia urbana, di contrasto alla vendita abusiva di alcol, oltre al contrasto all’abusivismo commerciale in carico all’apposito nucleo (Noac). Il personale sarà dunque impegnato nel presidio delle aree della città maggiormente frequentate e nelle zone di eventi, con particolare attenzione alla zona del mare, sia lungo i viali e i lungomari, sia in spiaggia grazie anche all’utilizzo dei quad.

La notte di Ferragosto musica fino alle 2

La musica è una delle protagoniste della notte di Ferragosto. Su indicazione della Prefettura, con apposita ordinanza dirigenziale è stata infatti disposta la deroga al regolamento vigente - che stabilisce lo stop agli intrattenimenti musicali all’una di notte - introducendo una deroga che proroga il limite di un’ora, spostano dunque il limite massimo alle 2. La deroga vale per la sola notte di Ferragosto (notte tra il 14 e il 15 agosto), mentre per il resto del weekend resta valido il limite dell’1 di notte.

Stop alla vendita di bevande in bottiglie di vetro

Nell’ottica di tutelare cittadini e turisti e creare le condizioni per una migliore gestione dell’ordine pubblico, saranno imposte limitazioni all’uso e alla vendita di bevande in vetro. Nel dettaglio, l’ordinanza prevede il divieto a chiunque di vendere per asporto bevande (di qualsiasi tipo) in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro nelle aree a mare della ferrovia oltre che nel centro storico di Rimini e nelle adiacenze delle zone interessate da eventi. Il divieto è valido dalle ore 21 di sabato 13 agosto sino alle ore 6 di domenica 14 agosto; dalle ore 21 di domenica 14 agosto sino alle ore 6 di lunedì 15 agosto; dalle ore 21 di lunedì 15 agosto sino alle ore 6 di martedì 16.

Sarà inoltre vietato accedere alle aree delle manifestazioni durante gli orari di svolgimento delle stesse con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro.

Gli eventi

Il Ferragosto di Rimini celebra il sogno, l’immaginazione e la cultura, grazie a Peter Pan nei giardini di Kengsinton, straordinaria novità dell’estate 2022, che lo scorso weekend ha raccolto in piazza Malatesta oltre 13mila persone. Coreografie volanti, immagini, musica e parole per un emozionante spettacolo a cura di FestiGroup e con la regia di Monica Maimone, che sarà riproposto tutte le sere da venerdì 12 a lunedì 15 agosto, con doppia replica alle 21.30 e alle 22.30. Nelle quattro serate di spettacoli, sarà inoltre possibile approfittare dell’occasione per visitare il Fellini Museum (nei suoi spazi fra Castel Sismondo, la Piazza dei Sogni e il Palazzo del Fulgor), il teatro Galli e il Part – Palazzi dell’arte Rimini, ad ingresso libero e gratuito dalle ore 20 a mezzanotte.

Ferragosto è l’occasione per scoprire anche il Museo della Città “Luigi Tonini” e la Domus del Chirurgo, visitabili tutti i giorni, anche a Ferragosto, dalle 10 alle 19.

Ferragosto può essere un’occasione per visitare le esposizioni ospitate al Palazzo del Fulgor, come la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”, che il Museo ospita fino al 4 settembre, e l’inedita "Fellini forbidden", dedicata al lavoro grafico che il Maestro ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova’ e che fino al 6 novembre espone 42 disegni che ritraggono l’altra faccia dell’erotismo felliniano, quello declinato al maschile.

Qui Riccione

La Polizia Locale sarà impegnata a far rispettare nella zona a mare della Statale, l’ordinanza emessa oggi e che prevede come in tutto il territorio provinciale, il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri e bottiglie di vetro, dei giorni uno, due e tre luglio nella fascia oraria 20-7. Sarà inoltre vietato, detenere consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

Sarà inoltre fatta rispettare l’ordinanza che regolamenta la musica nei pubblici esercizi. In questa ordinanza si ordina l’interruzione della musica nei pubblici esercizi fino alle 2 del 15 agosto su tutto il territorio comunale di Riccione comprese le aree demaniali, fatta eccezioni per locali che hanno la licenza per spettacoli (discoteche, locali da ballo, ecc).

Durante il fine settimana la Polizia Locale mette in campo un numero ingente di personale. Uno sforzo importante da parte degli agenti che prevede un impegno H24. Il centralino del Comando sarà attivo ininterrottamente da sabato 13 a martedì 16 agosto.

"Ci stiamo avvicinando al giorno più importante dell’estate. E per fare in modo che i cittadini e i turisti vivano al meglio e serenamente queste giornate ci siamo attenuti alle indicazioni emerse nell’ultimo Comitato provinciale per la sicurezza e ordine pubblico e condivise da Comuni, Prefettura e forze dell’ordine – ha detto Daniela Angelini, sindaca di Riccione – Ho quindi firmato oggi due ordinanze, una che vieta la vendita e l’asporto di bevande in recipienti di vetro e una sull’interruzione dell’orario della musica”.