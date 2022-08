Colpo di scena a Ferragosto, dal mare arrivano decine di Babbo Natale per promuovere la Regina

La “Regina dell’Adriatico” non si ferma mai. Se lunedì si festeggiava il Ferragosto, un vero e proprio giro di boa della stagione, una sorta di Capodanno dell’estate, la città già programma gli eventi e l’accoglienza per il Natale ed il fine anno. Il lunedì ferragostano è iniziato all’insegna dello svago sotto gli ombrelloni. Dagli altoparlanti della Publiphono è andato in onda il messaggio di auguri della sindaca Franca Foronchi. Dopo, ecco arrivare la prima “sorpresa”: la trasmissione di uno spot con la voce della “Regina di ghiaccio” che invitava a trascorrere le proprie vacanze a Cattolica anche per la fine dell’anno. Ma non è finita qui, tra la curiosità di grandi e piccini, in acqua sono letteralmente “spuntati” decine di babbi Natale in Sup che, tra applausi, sorrisi ed auguri, hanno coinvolto i bagnanti e sottolineato il messaggio d’accoglienza anche per dicembre. Dal mare al centro città, tantissima gente in strada e tra i locali, e l’attesa per il grande spettacolo pirotecnico serale organizzato al Porto ed in sinergia tra i Comuni di Cattolica e Gabicce Mare.

La sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, traccia un bilancio più che positivo. “Tantissime occasioni di svago – commenta la prima cittadina - e tanta voglia di socialità, la città ha accolto tutti nel migliore dei modi. Anche la serata con lo spettacolo dei fuochi d’artificio ha regalato emozioni con uno scenario raffinato e di grande effetto che ha sottolineato la collaborazione tra Cattolica e Gabicce nel segno dell’attrattività di un territorio unico. Tantissime persone hanno potuto godere della bellezza del nostro Porto canale in una estate in cui tutti i luoghi pubblici della città, a partire dalle nostre piazze, sono stati protagonisti”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco ed assessore al Turismo Alessandro Belluzzi che al mattino è voluto andare di persona in spiaggia ad incontrare i turisti e distribuire le prime locandine della “Regina di ghiaccio”. Una vera è propria campagna di promozione accompagnata dal lancio online, sui social del Comune, delle grafiche natalizie. “Ci tengo a sottolineare – spiega Belluzzi - come questa sia la prima volta in cui l’amministrazione dia avvio ad una campagna di comunicazione turistica invernale proprio nel clou dell’estate. Lo abbiamo fatto con cognizione di causa per promuovere il Natale con largo anticipo e nel momento in cui vi è la maggiore presenza di turisti in città. Per questo ringrazio gli uffici di Palazzo Mancini che stanno già lavorando alla programmazione delle iniziative per arrivare a dicembre al meglio. Abbiamo deciso puntare nuovamente sul format della “Regina di Ghiaccio” che riscontra apprezzamento e mira al target turistico delle famiglie”. In particolare, sono state due le linee comunicative seguite: la stampa e distribuzione dei flyers, messi anche a disposizione presso il Palazzo del Turismo, ed il lancio sui canali social del Comune. “Prima di far politica – aggiunge Belluzzi - ho lavorato e gestito locali da ballo. Proprio qui ho capito l’importanza del rapporto diretto col pubblico. È stato proprio questo che mi ha invogliato ad andare tra le sdraio a parlare con i turisti e ascoltare dalla loro voce le impressioni sulle vacanze a Cattolica e devo dire che ho visto tanto entusiasmo. Inoltre, l’operazione in parallelo della sfilata dei babbi Natale in Sup è stato un bel ritorno d’immagine dal punto di vista della comunicazione indiretta con tantissima gente a fare foto e video successivamente condivisi tra chat e social. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati, i bagni Franco 84 e la Sup School di Paolo Maltoni. Finita la stagione estiva, ci riuniremo nuovamente al tavolo con gli operatori economici per le valutare insieme strategie complessive da attuare per il Natale”.

“Voglio ringraziare – conclude la sindaca Franca Foronchi – tutti coloro i quali con il loro lavoro hanno svolto, e continuano a svolgere, un servizio prezioso per la nostra città durante quest’estate ed in particolar modo durante gli eventi e le giornate festive. A tutti gli operatori economici, per la loro collaborazione, alle Forze dell’ordine che si impegnano per garantire la nostra sicurezza, agli operatori sanitari, che sono presidio importante per la nostra salute. Gli eventi continueranno anche nei prossimi giorni con i grandi concerti all’Arena della Regina, e con tanta musica di vario genere nelle piazze e numerose opportunità culturali. Cattolica è sempre pronta ad accogliervi, in estate e tutto l’anno”.