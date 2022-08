E' Ferragosto, ma si pensa già al Natale. Una cartolina annuncia "Century Riccione. La festa infinita"

“Anche quest’anno parte la promozione del Natale a Riccione. Contestualmente agli auguri di Ferragosto ho inviato ai nostri operatori turistici l’invito a ritirare presso il Palazzo del Turismo la cartolina di Natale. Non ho mai nascosto di apprezzare il prodotto “Natale a Riccione” e credo vada ripetuto, valorizzato e ampliato. Soprattutto in un’ottica di turismo che vive tutto l’anno”, ha dichiarato Daniela Angelini, Sindaca di Riccione.

Sono in distribuzione presso gli stabilimenti balneari le cartoline che lanciano il Natale a Riccione. Con “Century Riccione. Natale 2022. La Festa Infinita”, questo il titolo dell’operazione di marketing territoriale lanciata dall’attuale amministrazione, si dà avvio alla promozione delle iniziative di Natale. A Riccione, quest'anno il "racconto di Natale" si consolida, si amplifica e si potenzia con la celebrazione del suo Centenario. Per le prossime Festività Natalizie Riccione si vestirà a festa per una città che in occasione del suo anno più importante celebra la storia di un secolo di vita: cento anni, cento Natali, cento anni di storia, cento milioni di amici, cento anni di vacanze: la festa infinita.

“Ho voluto rivolgere, grazie all'invio di questa cartolina, il mio invito a tutti gli ospiti a vivere con noi, tra qualche mese, la magia del Natale. Stiamo infatti lavorando affinché Riccione sia una città bella, accogliente e addobbata come i nostri ospiti si aspettano” ha concluso Daniela Angelini.