E' festa per i trent'anni del 118. Il sindaco: "Una colonna portante e punto di riferimento insostituibile"

Il giusto tributo per gli “angeli” del 118. Nella giornata di martedì (29 marzo) si è svolta nella sala Manzoni della Diocesi, in via IV Novembre, la celebrazione in onore del trentennale del servizio del 118. Durante la cerimonia erano presenti le massime istituzioni: dal presidente della Regione Stefano Bonaccini al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Era il 27 marzo 1992 quando veniva approvato il decreto del Presidente della Repubblica denominato “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”. Questo atto legislativo è unanimamente considerato nel nostro Paese come la data di nascita del Servizio 118.

Gli "angeli" del 118 - A Rimini più di 200 addetti e 40mila interventi all'anno

Durante la Cerimonia erano presenti i sanitari, medici e infermieri, che in questi 30 anni hanno lavorato per il Servizio di Emergenza territoriale 118. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti i professionisti: “Da trent'anni il 118 è al servizio della nostra comunità, un punto di riferimento insostituibile per i cittadini. Una certezza nei momenti più difficili, che a molti di noi nella vita è capitato di affrontare. Rimini è stata tra le prime realtà che ha creduto in questo modello di intervento sull'emergenza, servizio che si è rivelato fondamentale nei terribili mesi di pandemia. Anche e soprattutto nella fase più drammatica, abbiamo avuto prova della professionalità e dell’abnegazione delle donne e degli uomini che compongono la grande squadra del 118 riminese”.

Il sindaco ha poi aggiunto: “Operatori che oggi, in occasione del trentennale, abbiamo avuto l'occasione di ringraziare in una bella iniziativa promossa dall’Ordine dei Medici e dall’Ordine delle professioni infermieristiche. Un'occasione per ribadire che il 118 è e sarà una colonna portante di quel modello di sanità di prossimità a cui come territorio stiamo lavorando. Grazie e ancora tanti auguri 118”.