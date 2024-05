Festa per i 30 anni di Emergency, cena solidale con la band di medici cardiologi Doors to Balloon

Il Gruppo dei volontari Emergency di Rimini, in collaborazione con l’associazione “Rimini per tutti” organizza una cena di beneficenza per festeggiare i 30 anni di Emergency. L’appuntamento è in programma per venerdì 24 Maggio, alle 19,30, presso il PalaBertino - Parco Pertini (Rivazzurra, Rimini). Ingresso dal parcheggio in via Piero della Francesca. Cena a base di pesce o vegetariana per Euro 30, di cui 10 euro devoluti a sostegno dei progetti di Emergency. Gratis per i bimbi fino ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria al n. 351.4444860.

Durante la serata concerto live della band di medici cardiologi Doors to Balloon. Prevista la presenza del Sindaco di Rimini o di suo Delegato.

L’occasione sono i festeggiamenti di Emergency che compie 30 anni. È stata fondata nel 1994 a Milano da Gino Strada, un chirurgo di guerra, Teresa Sarti, un’insegnante di storia in una scuola media, Graziella Sacchetti, una ginecologa, Franco Casella, un avvocato. Persone molto diverse, con professioni, competenze, storie molto diverse. Le accomunava però qualcosa: l’idea di fare qualcosa per chi soffriva le conseguenze della guerra e delle mine antiuomo. Tanti amici si sono uniti subito, tantissime altre persone si sono aggiunte in questi 30 anni a quella che era, all’inizio, “una scommessa impossibile”.