Festa abusiva nel chiringuito sulla spiaggia, la municipale spegne la musica

Erano oltre 400, tutti minorenni, i ragazzini che avevano risposto al tam tam lanciato sui social per la festa notturna che si sarebbe dovuta tenere in un chiringuito sulla spiaggia di Marina Centro ma oltre a loro si sono presentati anche gli agenti della Municipale che hanno dato lo stop ai balli e alla musica abusiva. Il blitz è scattato nella serata di giovedì quando il personale del Nucleo di Polizia Amministrativa della Locale di Rimini, messo in allerta dalla pubblicità che rimbalzava sulla rete, ha deciso di effettuare un controllo approfondito e verso le 21 gli agenti in borghese sono arrivati sulla battigia. Secondo quanto emerso la festa era già nel suo pieno con musica a tutto volume e decine e decine di giovani avventori in arrivo in quella che era diventata a tutti gli effetti una discoteca. E' stato ordinato lo stop e, a questo punto, si sono scatenati i malumori dei giovanissimi che già si pregustavano la serata ma alla fine sono stati fatti allontanare senza particolari problemi.

Gli accertamenti sul chiringuito hanno fatto emergere come la struttura fosse autorizzata esclusivamente per la somministrazione di bevande e, il titolare, è stato identificato. Nei suoi confronti è stato stilato un lungo verbale per diversi tipi di violazioni: dal divieto di ballo, previsto dal piano dell’arenile, alle norme del Testo unico di Pubblica Sicurezza che impongono una sanzione fino a 1500 euro, oltre a quelle di 1000 euro, per la musica e di 300 euro per altre irregolarità legate agli aspetti amministrativi della gestione del locale, autorizzato alla sola somministrazione di alimenti e bevande. Le violazioni comprendono anche ulteriori accertamenti, tuttora in corso, in quanto l’attività di ballo è stata fatta in totale assenza di autorizzazioni e delle regole di sicurezza.