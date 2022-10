Cinque generazioni in festa per Adele, la tris nonna taglia il traguardo dei 100 anni

Sono 5 le generazioni della famiglia di nonna Adele che dopo domani - 5 ottobre - compirà 100 anni, una festa importante che è stata anticipata lo scorso fine settimana a cui ha voluto partecipare anche l’assessore Juri Magrini, che le ha portato gli auguri in rappresentanza della città. Una festa memorabile perché ha messo insieme ben 5 generazioni, con la tris nonna Adele infatti c’erano le 2 figlie - Idanna e Ione - 5 nipoti, 4 pronipoti e il tris nipote Samuel. Nonna Adele - 2 volte mamma, 5 volte nonna, 4 volte bis nonna e una volta tris nonna - ha un carattere forte ed é considerata il “porto sicuro” di tutti, sempre disponibile e distinta per la sua innata classe ed eleganza.

Vedova dal 1972 ha affrontato non poche difficoltà crescendo le figlie da sola e portando sempre avanti il suo lavoro di albergatrice. Nata nel famoso “Mulino Moroni” il 5 ottobre del 1922 a Poggio Berni, nonna Adele ha visto in tempo di guerra insediarsi, nella grande casa rurale del suo papà, il comando della cavalleria tedesca. Trasferita a Rimini subito dopo la guerra, dagli anni 50 ha iniziato con suo marito, Primo Manfroni, a gestire l’Hotel “Adelphi” di Marina Centro, una delle prime strutture che ha ospitato turisti provenienti dal nord Europa (Norvegesi, Finlandesi, ecc), un mestiere che ha continuato a fare gestendo per 30 anni anche altre strutture ricettive sempre a Marina centro.

Quella del 5 ottobre è una data importante per la quale, durante la festa che le ha organizzato la famiglia, ha ricevuto anche un mazzo di fiori e una lettera di felicitazioni da parte del sindaco Jamil Sadegholvaad, che si è complimentato per l’eccezionale traguardo raggiunto.