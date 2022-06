Il Borgo San Giuliano rinuncia alla festa, annullata l'edizione 2022

La prima edizione risale al 1979 e, con cadenza biennale, la Festa de Borg nel corso degli anni è diventato un appuntamento imperdibile per tutti i riminesi e non quando nel primo fine settimana di settembre San Giuliano si accende con spettacoli di teatro e artisti di strada, concerti e momenti di animazione. L'ultima edizione risale al 2018 e, nel 2020, l'evento è stato sospeso a causa della pandemia. Questo doveva essere l'anno della ripartenza ma la doccia gelata è arrivata da un laconico comunicato apparso sul sito della Società de Borg che organizza l'evento. "L’Assemblea Soci tenutasi ieri sera, 13 giugno 2022, dopo un franco dibattito interno, ha votato per rimandare la Festa de Borg (attesa per il 3/4 settembre) a data da destinarsi (prossimo anno??)”. Poche righe che lasciano intendere come, anche nel 2023, potrebbero esserci dei problemi a livello organizzativo.