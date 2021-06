Festa della Repubblica, cerimonia in piazza per il 75esimo anniversario

Mercoledì mattina la cerimonia in piazza Cavour alla presenza delle autorità e delle forze dell'ordine

È stata una manifestazione provinciale sobria, ma nel contempo solenne, densa di contenuti quella che ha celebrato il 75esimo compleanno della nostra Repubblica, alla presenza del Vescovo, dei Parlamentari, del Presidente del Consiglio Regionale, della Provincia e dei Sindaci della provincia di Rimini in rappresentanza delle istituzioni statali, regionali, provinciali e comunali. L’evento ha avuto luogo in Piazza Cavour e, con il coordinamento della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, è stato realizzato con l’apporto del Comune di Rimini, del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”, dell’Istituto musicale “Giacomo Lettimi” che ha aderito con piena condivisione del Direttore Ludovico Bramanti e disponibilità della formazione di trombe guidata dal Prof. Marco Bellini, del soprano Paola Tiraferri accompagnata alla tastiera dal maestro Benedetto Franco Morri.

Il Messaggio del Presidente della Repubblica tradizionalmente indirizzato ai Prefetti in questa Ricorrenza, è stato proclamato dallo stesso Prefetto che, al termine, ha rivolto ai cittadini e alle Autorità presenti alcune riflessioni sul senso della Festa della Repubblica, con particolare riguardo alla situazione socio-economica di questa delicata fase storica. Nel corso della Cerimonia, come da consolidata tradizione, sono state consegnate le Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, quest’anno attribuite dal Presidente della Repubblica a 14 cittadini di questo territorio.

Le nomine

Grand’Ufficiale Emilia Guarnieri Docente, già Presidente Fondazione Meeting

Cavaliere Giovanni Rondinone Vice Sovrintendente Polizia di Stato

Cavaliere Ernesto Fernandez Luogotenente in pensione Aeronautica Militare e Volontario e Croce Rossa Italiana

Cavaliere Matteo Totaro Luogotenente in quiescenza della Guardia di Finanza

Cavaliere Antonio Tondi Luogotenente Aeronautica Militare

Cavaliere Luigi Prunella Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri

Cavaliere Antonella Dappozzo Direttore Cure Primarie Ospedale Rimini e Responsabile USCA

Cavaliere Raffaella De Giovanni Direttore Unità Operativa Medicina Interna Osp. Cattolica

Cavaliere Vincenzo Domenichelli Dirigente Medico Chirurgia Pediatrica Ospedale Rimini

Cavaliere Carlo Biagetti Dirigente Medico Unità Operativa Malattie Infettive Ospedale Rimini

Cavaliere Anna Maria Carlini Coordinatore infermieristico Ospedale di Rimini

Cavaliere Corrado Arduini Dirigente Medico Responsabile Medicina Interna Ospedale Novafeltria

Cavaliere Tiziana Perin Direttore Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza Ospedale Rimini

Cavaliere Giuseppe Petrini Luogotenente C.S. Carabinieri in servizio a Novafeltria

A seguire sono state, altresì, consegnate 4 Medaglie d’Onore ai familiari di cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti: Marinaio Napoletano Saverio, ritirata dal nipote Nicolò Mastronardi; Bersagliere Giovanni Verni, ritirata dalla nipote Barbara Verni; Militare Olindo Romano, ritirata dal nipote Daniele Frisoni; Militare Luigi Fabbri, ritirata dal figlio Roberto Fabbri.