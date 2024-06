Festa della Repubblica, il Comune di Cattolica dona la Costituzione ai 18enni

Festa della Repubblica 2024, le celebrazioni in piazza Roosevelt con la consegna di copia delle Costituzioni ai neo diciottenni di Cattolica. Tutto è pronto per la ricorrenza di domani, sabato 2 giugno. Appuntamento alle 10, al Monumento alla Pace in piazza Roosevelt con l’alzabandiera e la deposizione della corona. Alle 10.15, il discorso della Sindaca Franca Foronchi e a seguire le letture a cura dei giovani cittadini e cittadine dei principi fondamentali della Costituzione. Alle 10.45, protagonisti i neo diciottenni di Cattolica a cui sarò consegnata copia della Costituzione della Repubblica Italiana. Le celebrazioni saranno accompagnate dalla Banda di Gradara.