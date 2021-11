Festa delle Forze armate, le divise dei carabinieri nelle vetrine dei negozi

In occasione del 4 novembre, approfittando della disponibilità di alcuni commercianti del centro storico delle città di Rimini, Riccione e Cattolica, è stato disposto l’allestimento di alcune vetrine dedicate alle varie forze armate italiane. in particolare, in corso d’Augusto di Rimini, è già stata allestita la vetrina dedicata all’arma dei carabinieri ed in particolare quella con l’uniforme degli ufficiali, la grande uniforme per i carabinieri con relativo cappello e pennacchio. Analogo approntamento è stato fatto presso alcuni negozi di Riccione e Cattolica.



L’iniziativa, molto apprezzata e valorizzata dalla sensibilità e dall’attenzione dimostrata sia dalle locali autorità che dai cittadini riminesi, si è rivelata un ottimo e valido strumento per avvicinare, incuriosire e far ben conoscere i compiti e gli impegni delle forze armate italiane e in particolare dell’Arma dei carabinieri.