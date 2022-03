"Festa di Primavera" di Cattolica: 3.250 euro di raccolta per l'assistenza domiciliare IOR

Ritorno in grande stile per la solidarietà in presenza a Cattolica: hanno risposto circa 140 persone alla chiamata della “Festa di Primavera” organizzata dai volontari IOR domenica 27 marzo presso il Ristorante “Il Mulino” di Misano Adriatico, per un contributo totale di 3.250 euro. La causa, d’altronde, era delle più sentite: il sostegno all’assistenza domiciliare gratuita che l’Istituto Oncologico Romagnolo offre sul territorio di Rimini a quelle famiglie in difficoltà con l’accudimento di un proprio caro nelle fasi più critiche della malattia, un momento sovente caratterizzato da sofferenza fisica ed emotiva a cui un aiuto professionale qualificato può dare almeno parzialmente sollievo. Questo aiuto professionale nell’area sud della Romagna è garantito da Monika Welniak, assistente socio-sanitaria presente all’incontro, cui sono andati i ringraziamenti del Direttore Generale IOR Fabrizio Miserocchi. "Nel 2021 tra Rimini e Riccione sono stati presi in carico 24 pazienti per un totale di 766 accessi e di 976 ore di assistenza – ha spiegato nel corso del suo intervento – mentre nei primi due mesi del 2022 siamo a 17 pazienti per un totale di 205 accessi e di 271 ore di assistenza. Dati importanti che non fotografano solo l’esigenza di questo particolare servizio ma anche la grande capacità di far fronte all’emergenza della nostra equipe. Ricordiamo infatti che, oltre alla nostra OSS Monika, l’assistenza domiciliare IOR garantisce anche supporto psicologico grazie al grande lavoro della dott.ssa Elisa Ruggeri".

La “Festa di Primavera” è stata anche l’occasione per annunciare ulteriori importanti novità che investiranno il territorio di Rimini. "Abbiamo appena installato il Paxman Scalp Cooler, il casco refrigerante per le donne in chemioterapia che vogliono provare ad evitare la caduta dei capelli, presso l’Oncologia dell’Ospedale Infermi – ha proseguito Miserocchi – ma abbiamo in programma un altro investimento di grande impatto per molti di coloro che ricevono una diagnosi di cancro: la ristrutturazione del reparto di Radioterapia, allo scopo di trasformarlo in un luogo caldo ed accogliente per tutti i suoi fruitori. Si tratta di interventi che non cambiano la storia della malattia di una persona, ma che rappresentano un passo avanti deciso verso la direzione di una maggiore umanizzazione delle cure, per trattamenti che tengano in considerazione sempre maggiore la qualità di vita di chi li affronta".

E a proposito di cure, a rappresentare l’altra “anima” dello IOR, quella relativa al sostegno della ricerca scientifica e dei professionisti che combattono la battaglia di un futuro libero dai tumori ogni giorno all’interno dei laboratori, era presente alla “Festa di Primavera” anche il Dirigente Medico dell’IRST di Meldola e Presidente della SOHO Italy, il dott. Claudio Cerchione, che ha dato ai presenti uno sguardo generale sullo stato dell’arte della lotta contro il cancro per quello che è il suo specifico, ovvero l’oncologia ematologica. "I progressi nelle prospettive di sopravvivenza e guarigione per i pazienti affetti da leucemie e linfomi compiuti negli ultimi trent’anni sono sotto gli occhi di tutti – ha spiegato – grazie ad apparecchiature sempre più moderne siamo in grado di identificare queste malattie in maniera precisa e tempestiva, mentre in termini di trattamenti le indagini genetiche e l’immunoterapia ci permettono di disporre di strategie non solo efficaci ma personalizzate sulla situazione del singolo malato. In Romagna è innegabile che questi progressi siano strettamente legati all’attività dello IOR, che dopo aver fondato un Istituto d’eccellenza dell’IRST di Meldola ha contribuito e continua a contribuire alla sua crescita. Ringrazio quindi di cuore voi volontari, non solo perché di queste attività di raccolta fondi siete il vero motore ma per il valore aggiunto in termini umani che date ogni giorno nel vostro servizio al fianco di chi soffre: un qualcosa di molto prezioso anche per mettere noi medici nelle migliori condizioni di svolgere il nostro lavoro".