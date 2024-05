Dalla montagna al mare, festa finale dello Sci Club Coriano sulla spiaggia di Riccione

Lo Sci Club di Coriano chiude la stagione sciistica sulla spiaggia di Riccione. Domenica pomeriggio (12 maggio) il direttivo e i soci, presenti anche il sindaco Gianluca Ugolini, l’assessore allo sport Anna Pecci e il consigliere comunale nonché membro del direttivo, Primiano Rosa, hanno partecipato alla festa sul mare al Bagno 151 di Riccione. La stagione invernale dello Sci Club, fondato nel 1980 con 1400 soci all’attivo, anche quest’anno ha registrato il pieno di iniziative sulle Dolomiti dove gli sciatori hanno potuto godere delle piste innevate in Val di Fassa, Val Gardena e Val Pusteria. Tante le località meta di sciate ed escursioni: Plan de Corones, San Martino di Castrozza e Madonna di Campiglio. Come da tradizione, la regina delle Dolomiti, Cortina d’Ampezzo ha chiuso la stagione.

“Abbiamo chiuso anche quest’anno una stagione di successo - ha detto il presidente dello Sci Club Coriano, Flavio Galli -, la neve sull’arco alpino non ci ha mai tradito regalandoci piste sempre innevate, sia in località consolidate che in nuove destinazioni, attraverso il traforo del Frejus come la splendida stazione sciistica francese Les 3 Vallées. Siamo stati penalizzati in certi periodi nel comprensorio del Cimone, per questo abbiamo fatto il possibile per far trascorrere ugualmente alle tantissime persone delle belle giornate con camminate e momenti di ristoro. Abbiamo chiuso la stagione a Riccione ma torneremo durante l’estate per una grigliata sulla sabbia”.

“Lo Sci Club di Coriano è una realtà consolidata e vivace non solo nel nostro territorio ma anche fuori comune - ha commentato il sindaco, Gianluca Ugolini -. Centinaia di persone ogni anno trascorrono week end lunghi o gite giornaliere sulla neve. La campionessa Deborah Compagnoni incontrata ad aprile a Santa Caterina Valfurva in occasione della festa a fini benefici “Sciare per la vita” ha voluto inviare i suoi saluti allo Sci Club con l’auspicio di stringere sempre proficue collaborazioni. Il nome di Coriano viene veicolato fuori regione in molteplici modi, uno di questi è con lo Sci Club che anche quest’anno ha scelto peraltro la spiaggia riccionese per la festa di fine stagione”.