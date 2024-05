Per la Festa della mamma tornano le azalee solidali Ior: dove trovarle

Più di seicento volontari: un dispiegamento di forze incredibile per l’occasione di solidarietà e di lotta contro il cancro più bella dell’anno, la Festa della Mamma. L’Istituto Oncologico Romagnolo si presenta col vestito migliore al fine settimana, e per sabato 11 e domenica 12 maggio è pronto a invadere le piazze della Romagna con le sue coloratissime azalee solidali. Dopo aver dato a tutti la possibilità di acquistare direttamente online, dal proprio sito internet, la cartolina piantabile a sostegno della ricerca scientifica, e aver fatto “sbocciare” le nove sedi sparse sul territorio mettendo a disposizione il regalo per la donna più importante a chiunque volesse giocare d’anticipo, è arrivato finalmente il momento di tornare a fare pratica di solidarietà in presenza. Sono previste più di 200 postazioni in tutta la Romagna: una straordinaria festa di volontariato, con 600 persone coinvolte che in maniera assolutamente altruistica e gratuita si mettono a disposizione per tornare a fare la differenza e sostenere la ricerca scientifica che dona le speranze più promettenti e innovative di cura per i tanti che lottano contro il cancro ogni giorno.

"Mai come in questo caso “fare la differenza” assume un significato concreto: la Festa della Mamma 2023 portò alla causa circa 290.000 euro, frutto di più di 15000 azalee vendute – spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi – un risultato straordinario anche in considerazione del fatto che vi furono le prime avvisaglie del violento alluvione che ha poi colpito nei giorni seguenti così duramente il territorio in cui viviamo. Sono cifre che premiano l’impegno dei tanti volontari che in questo fine settimana sottraggono anche solo un’ora alle proprie famiglie e alle proprie passioni per dedicarsi a chi soffre, e che nel 2023 rimasero stoicamente al proprio posto sotto l’ombrello pur di non venir meno al proprio “dovere”. A un anno di distanza la nostra Romagna tornerà in fiore e lo farà appunto grazie a questa grande festa di solidarietà, che riconferma quanto sia importante il ruolo del volontariato nelle nostre vite e per il benessere della nostra società. Come sempre ci sarà grande competizione tra campanili per decidere qual è la Provincia o il Comune più solidale: una rivalità tutto sommato divertente e sana, che innescherà ancor maggiori motivazioni per raggiungere i risultati straordinari che tutti ci aspettiamo e avvicinarci ad un futuro sempre più libero dal cancro".

Ai banchetti in presenza si aggiunge la possibilità della cosiddetta “azalea sospesa”, da recapitare a tutte le mamme e le pazienti ricoverate negli Hospice della Romagna. Un dono a sorpresa, un gesto di vicinanza alle donne che stanno affrontando nelle strutture di Villa Adalgisa di Ravenna, Villa Agnesina di Faenza, “Corelli Grappedelli” di Lugo, nonché a Savignano e a Rimini, le fasi più critiche della malattia.

Rimini e dintorni

Isola dei Platani, Viale Paolo Guidi 86 - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio (tutto il giorno)

Conad La Fonte, Via Libero Missirini, 1 - venerdì 10 e sabato 11 maggio (tutto il giorno) e domenica 12 maggio (solo mattina)

Ipercoop I Malatesta, Via Emilia, 195A - venerdì 10 e sabato 11 maggio (tutto il giorno) e domenica 12 maggio (mattina fino ad esaurimento)

Ospedale Infermi, Viale Luigi Settembrini, 2 - venerdì 10 e sabato 11 maggio (tutto il giorno)

Piazza Tre Martiri, Rimini - venerdì 10 e sabato 11 maggio (tutto il giorno) e domenica 12 maggio (dalla mattina fino ad esaurimento)

Corso d’Augusto, Rimini - venerdì 10 e sabato 11 maggio tutto il giorno e domenica 12 maggio (solo mattina)

Arco D'Augusto, Rimini - venerdì 10 e sabato 11 maggio tutto il giorno e domenica 12 maggio (solo mattina)

Piazzale Fellini, Rimini - sabato 11 maggio (tutto il giorno) e domenica 12 maggio (mattina ad esaurimento)

Viale Guglielmo Marconi, 43, Miramare - Rimini sabato 11 maggio e domenica 12 maggio (mattina)

Boutique Paola, Viale San Salvador, 72, Torre Pedrera, Rimini - venerdì 10 e sabato 11 maggio (tutto il giorno) e domenica 12 maggio (fino ad esaurimento)

Piazza I Maggio, Villa Verucchio - giovedì 9 maggio

Via Casale, 60 Villa Verucchio - giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 (tutto il giorno)

Via Statale Marecchia, 38 Villa Verucchio - giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 (tutto il giorno) e domenica 12 mattina

Supermercato COAL, Piazzetta Valle della Marecchia, 5 Villa Verucchio - venerdì 10 e sabato 11 (tutto il giorno) e domenica 12 mattina

Piazza Europa, Villa Verucchio - sabato 11 (tutto il giorno) e domenica 12 (mattina)

Piazza Malatesta, Verucchio - domenica 12 (fino ad esaurimento)

Ospedale Franchini, Via Pedrignone, 3, Santarcangelo di Romagna - sabato 11 (tutto il giorno)

Piazza Ganganelli, Santarcangelo di Romagna - venerdì 10 e sabato 11 maggio (tutto il giorno) e domenica 12 maggio (mattina fino ad esaurimento)

Coop La Fornace, Via Andrea Costa, 8, Santarcangelo di Romagna - venerdì 10 e sabato 11 maggio (tutto il giorno) e domenica 12 maggio (mattina fino ad esaurimento)

Bar Casale, Sant'Ermete, Rimini - domenica 12 maggio (solo mattina)

Chiesa, viale Umberto I, Pietracuta - venerdì 10 e sabato 11 maggio (tutto il giorno) e domenica 12 maggio (solo mattina)

Piazza San Michele Arcangelo, Montecopiolo - sabato 11 (tutto il giorno) e domenica 12 (mattina)

Riccione e dintorni

Centro Commerciale Perla Verde, Riccione - venerdì 10 maggio, sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Corso F.lli Cervi Angolo Viale Diaz, Riccione - venerdì 10 maggio, sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Viale Diaz davanti Farmacia Centrale, Riccione - venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio

Viale Dante davanti Chiesa Gesù Redentore, Riccione - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Farmacia S. Lorenzo, Riccione - venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio

Piazzale Turismo, Riccione - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Viale Frosinone 7, Riccione - venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio

Conad Rio Agina, Misano Adriatico - venerdì 10 maggio, sabato 11 maggio

P.za Della Repubblica, Misano Adriatico - domenica 12 maggio

Piazzale Nettuno, Cattolica - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

via Beethoven 1 , Cattolica - venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio

P.za Municipio, Gabicce Mare - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Via Aldo Moro, 1 Gabicce Mare - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Piazza Silvagni, San Giovanni in Marignano - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Edicola Serafini Paolo, Pianventena - da venerdì 26 aprile

Supermercato F.lli Del Magno, Morciano - venerdì 10 maggio, sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Centro Commerciale Il Mulino del Conca, Morciano - venerdì 10 maggio, sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Piazza Don Minzoni, Coriano - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

GB Market via Don Milani 23/B, Ospedaletto - da lunedì 29 aprile