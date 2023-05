In occasione della Festa della Mamma tornano le azalee solidali per la lotta contro il cancro

Nonostante il tempo incerto, i volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo sono prontissimi a invadere le piazze della Romagna con l’iniziativa più bella legata alla lotta contro il cancro: la distribuzione di azalee solidali in occasione della Festa della Mamma. Dopo aver dato a tutti la possibilità di acquistare direttamente online, dal proprio sito internet, la cartolina piantabile a sostegno della ricerca scientifica, e aver fatto “sbocciare” appena una settimana dopo le nove sedi sparse sul territorio mettendo a disposizione il regalo per la donna più importante a chiunque volesse giocare d’anticipo, è arrivato finalmente il momento di tornare a fare pratica di solidarietà in presenza. Da venerdì 12 a domenica 14 sono previste più di 150 postazioni in tutta la Romagna: un dispiegamento imponente di circa 500 volontari, che in maniera assolutamente altruistica e gratuita si mettono a disposizione per tornare a fare la differenza in presenza e sostenere la ricerca scientifica che dona le speranze più promettenti e innovative di cura per i tanti che lottano contro il cancro ogni giorno.

"Le previsioni meteo non sono delle migliori, ma sappiamo che i nostri volontari non si tireranno indietro – ha spiegato il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi – pioggia o sole in questo weekend si celebra la Festa della Mamma, un momento che da più di trent’anni per noi rappresenta il modo più bello di fare qualcosa di concreto per sottrarre futuro ai tumori e restituirlo ai malati. Speriamo quindi che, come noi ci saremo in ogni caso, anche i cittadini della Romagna risponderanno presente: per noi si tratta di un’occasione troppo importante di sostegno alla ricerca, l’arma più potente che abbiamo per trasformare un futuro sempre più libero dal cancro da speranza a prospettiva concreta".

In virtù delle previsioni meteo avverse l’Istituto Oncologico Romagnolo manterrà comunque le sue sedi aperte per tutto il fine settimana, in modo che chiunque possa avere un punto dove rifornirsi vicino casa nel caso in cui alcune postazioni non potessero essere aperte. I cittadini della provincia di Rimini potranno trovare i banchetti dei volontari dello Ior nelle location di tutta la provincia. La lista completa si trova sempre sul sito www.ior-romagna.it.