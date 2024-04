Festa nerazzurra alla rotonda del Grand Hotel: caroselli e fuochi d'artificio per l'Inter Campione d'Italia

Anche a Rimini tifosi in festa per lo scudetto dell’Inter. Nella serata di lunedì (22 aprile) centinaia di tifosi nerazzurri si sono ritrovati alla rotonda del Grand Hotel per festeggiare il ventesimo scudetto. Il brutto tempo e la pioggia non hanno fermato i caroselli, con tanto di fuochi d’artificio a più riprese. Non sono mancati abbracci, cori e le bandiere a sventolare sotto la scritta Rimini che attende l’arrivo in città del Tour de France. La festa è partita subito dopo il triplice fischio, quando gli interisti hanno iniziato a raggiungere la rotonda, molti si erano ritrovati a vedere la partita anche nei locali limitrofi e sul lungomare. L’Inter è Campione d’Italia, primo tricolore conquistato al termine di un derby, con la squadra di Simone Inzaghi vittoriosa 1-2 sul Milan grazie alle reti di Acerbi e Thuram. Utile solo alle statistiche il gol di Tomori per il Milan, che incassa così la sesta sconfitta consecutiva nel derby e sprofonda a -17 dai nerazzurri, con 5 partite da giocare e consegnando così lo scudetto ai 'cugini' nerazzurri.