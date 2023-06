Festa del Punto Rosa, i bar fanno squadra e per il concerto di Mirko Casadei propongono sei Spritz Rosa

In occasione della Festa del Punto Rosa, l'Associazione di volontariato per il sostegno delle persone affette da carcinoma mammario, che si terrà sabato 3 giugno e che porterà in piazza Ganganelli l'orchestra di Mirko Casadei, 6 bar dell'Associazione dei Commercianti di Santarcangelo, Città Viva, proporranno fino a domenica 4 giugno uno speciale Spritz con un tocco di colore rosa.

Ecco i bar aderenti all'iniziativa: Caffè Commercio (via Don Minzoni), Caffetteria Marini (piazza Marini), Clementino Parco Caffé (parco Clementino), Iris Caffè (via Montevecchi), Altamarea Café (via Giordano Bruno), Zafferano Caffé (via Matteotti).

Per ogni Spritz speciale consumato fino a domenica saranno donati 1 euro all'associazione "Il Punto Rosa". Il ricavato sarà completamente devoluto per l'acquisto di una apparecchiatura sanitaria per il Reparto di Chirurgia Senologica dell'Ospedale Franchini di Santarcangelo.