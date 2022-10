Festa di San Gaudenzo, torna il concerto promosso dalla Diocesi di Rimini

Domenica (9 ottobre), alle 21, nella Basilica Cattedrale di Rimini si terrà il consueto Concerto per la Festività di San Gaudenzo, giunto ormai al suo quindicesimo anno, promosso dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con l’Associazione Cappella Musicale Malatestiana, preziosa occasione anche per ricordare il 75°compleanno del Vescovo di Rimini. Ad esibirsi saranno l’Orchestra Sinfonica “G. Lettimi” di Rimini, il coro della Cappella Musicale Malatestiana di Rimini, i solisti Jitka Hosprovà (viola), Isabella Orazietti (soprano), Sara Rocchi (contralto), Marco Mustaro (tenore), Li Shuxin (basso) e Silvio Castiglioni (voce recitante), diretti dal Maestro Filippo Maria Caramazza.

Il concerto, a ingresso libero, prevede l’esecuzione del seguente programma: Sonata “Arpeggione” D 821 per viola e archi di F. Schubert; Vesperae Solennes de Confessore K 339 per soli, coro e orchestra di W.A. Mozart.