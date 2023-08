Festa della solidarietà, “Santarcangelo c’è” per gli alluvionati della Romagna

“Santarcangelo c’è”, e torna a riunirsi, questa volta a sostegno delle popolazioni alluvionate della Romagna. In occasione della Festa della solidarietà 2023 – inizialmente prevista per l’ultimo fine settimana di maggio e rinviata proprio in segno di vicinanza alle città romagnole gravemente colpite dal maltempo – martedì 12 settembre piazza Ganganelli ospiterà infatti una grande tavolata di solidarietà, come quella che nel 2012 aveva raccolto i fondi per Finale Emilia e nel 2016 e 2017 per i Comuni terremotati del centro Italia.



L’amministrazione comunale è già al lavoro per raccogliere adesioni di volontari, enti, imprese, associazioni e tutte le realtà del territorio affinché contribuiscano donando tempo, beni o servizi utili per la realizzazione della cena. Nelle prossime settimane verranno presentati programma e menù completi della serata.