Feste di Pasqua, i volontari al lavoro per portare cibo e sorrisi a chi vive in difficoltà

Una carica di volontari che nei giorni delle festività pasquali, appena trascorsi, non si è fermata un attimo per aiutare chi vive in difficoltà. A ringraziare le tante persone che hanno dedicato il loro tempo agli altri è anche l'assessore all'Ambiente del Comune di Rimini Anna Montini che ringrazia in un post sui social i volontari con tanto di report fotografico del duro lavoro svolto.

Montini evidenzia che dietro alle fotografie c'è tanto lavoro di persone, volontari e donatori che fanno tutto senza un euro in cambio. "Anche venerdì e sabato sono stati consegnati pacchi alimentari a 96 famiglie in difficoltà, pesce della marineria di Rimini alle mense delle associazioni che cucinano per chi ha bisogno di una mano, "colombine" di Pasqua donate grazie al lavoro di 4 cuochi, fra cui Matteo Gasperoni e altri cuochi dell'Hotel Mimma di Milano Marittima. Oltre a questo, parecchi volontari svolgono servizio in fiera per la campagna di vaccinazione. Tanta gratitudine alle volontarie e volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, alle volontarie e volontari delle Associzioni aderenti e a tutti i preziosi donatori".