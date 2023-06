Festeggia i 60 anni di scatti, il laboratorio fotografico diventa bottega storica

Consegnata martedì mattina dalla sindaca Daniela Angelini e dal responsabile di Confcommercio di Riccione Alfredo Rastelli, la targa di Bottega Storica al negozio Fotolab Moderna di Riccione. A ritirare il riconoscimento gli attuali titolari Sefora Berardi e Daniele Casalboni. Alla consegna era presente anche la signora Maria, (92 anni) mamma di Sefora che aprì l’attività all’inizio degli anni sessanta con il marito Marcello. La prima licenza d’esercizio risale infatti al 1961 ma sarà poi nel 1964, il giorno prima del fortunale che colpì Riccione, proprio quell’8 giugno 1964, che il negozio si trasferì in viale Dante 256, attuale sede dell’attività. Una storia, quella del Laboratorio Fotografico Artigianale, che risale agli anni ‘60 quando Marcello Berardi aveva aperto l’attività. Grazie al lavoro di tutta la famiglia Berardi, prima con Marcello e Maria, poi insieme ai figli Saulo e Sefora e oggi Sefora con il marito Daniele, il laboratorio fotografico è diventato uno dei laboratori di fotografia per eccellenza di Riccione.

Il locale ha subito varie trasformazioni, mantenendo però alcune caratteristiche originarie: il laboratorio artigianale si è ampliato negli anni, per dare spazio alla diversificazione cui l’attività andava incontro. Erano infatti state allestite le sale di posa con attrezzature altamente professionali che negli anni hanno offerto la possibilità di farsi ritrarre secondo le mode e gli stili del momento. All’interno del negozio si trovano ancora macchine fotografiche d’epoca e il banco ottico funzionante. L’attività artigianale del laboratorio è preponderante e ancora, a dispetto del digitale, in grado di stampare pellicole APS e foto in bianco e nero e a colori, rappresentando un punto di riferimento per gli amanti dell’analogico. L’insegna KODAK dal sapore vintage è ancora posta all’esterno del locale e l’iconico l'oblò colorato stile anni 80 fuori dal negozio resta uno dei punti più riconoscibili di viale Dante.

“Mi complimento con tutta la famiglia, ma soprattutto con la signora Maria, per il traguardo raggiunto, – ha detto la sindaca Daniela Angelini – Va riconosciuto a Fotolab Moderna l’essere riuscita a portare avanti con professionalità l’attività svolta fino ad oggi. Un plauso va a questa attività che ha saputo trasformarsi attraversando tempi non facili legati alle sfide poste dall’avvento delle nuove tecnologie e dalla vendita online, mantenendo vivo l’amore per la fotografia stampata. Va infatti segnalato che questa attività ha sempre mantenuto negli anni le caratteristiche tipiche del laboratorio artigianale e del negozio di prossimità dove si va anche per il contatto umano e per scambiare due chiacchiere. Un negozio inoltre che per la sua collocazione in uno degli assi commerciali della città è sempre stato anche molto frequentato da turisti”.

“Siamo contenti che per Fotolab Moderna sia arrivato questo riconoscimento – dice Alfredo Rastelli, presidente della delegazione di Confcommercio Riccione - Fin dagli anni Sessanta, con Marcello prima, la moglie Maria e i figli Saulo e Sefora poi, è un punto di riferimento della zona Alba. Allo sviluppo di fotografie e alla creazione degli album dei ricordi nello storico laboratorio del signor Marcello, man mano si sono aggiunti tanti servizi legati al digitale, molto importanti per cittadini e turisti. Ma soprattutto la famiglia Berardi ha sempre raccontato Riccione con grande professionalità ed è grazie ai loro scatti che si tramandano i ricordi di generazioni di turisti e quelli più preziosi della vita dei riccionesi legati a matrimoni, battesimi e ricorrenze speciali. Fotolab Moderna, anche con i suoi scattini in spiaggia, sui viali, nei locali, è testimone privilegiato dei cambiamenti delle mode e della città ed è riuscita ad adattarsi con grande professionalità ai cambiamenti, ma sempre mantenendo cordialità e gentilezza di altri tempi”.

“Siamo davvero contenti per questo riconoscimento di Bottega Storica di Riccione – dice Sefora Berardi, titolare di Fotolab Moderna di viale Dante -. Dopo sessant’anni di attività credo sia un giusto premio all’impegno e alla passione che tutta la mia famiglia, e ora con Daniele, abbiamo sempre messo in questa attività. Per questa occasione è qui anche mia mamma Maria (92 anni e rossetto ben portati, ndr) che insieme a mio padre Marcello e poi con me e mio fratello Saulo, ha gestito per tantissimi anni il negozio: i clienti che tornano la cercano ancora per scambiare qualche chiacchiera e ricordare gli anni passati. Qui dentro dimostriamo ogni giorno come la fotografia stampata sia sempre viva: nonostante le nuove tecnologie e il digitale, ogni mattina sviluppiamo numerose pellicole e siamo tra i pochissimi a lavorare anche i rari APS con grande soddisfazione nostra e dei clienti. In tutti questi anni, pur rimanendo legati al passato, siamo riusciti a guardare avanti e a sviluppare l’attività con nuovi servizi, anche grazie alle intuizioni di Saulo che ha sempre frequentato le fiere di settore. Oggi insieme a Daniele Casalboni, che da concorrente è diventato mio collaboratore e marito, come mi aveva predetto mio padre Marcello tantissimi anni fa, Fotolab Moderna ha acquisito ulteriore professionalità e servizi, dalla vendita di materiale fotografico alla creazione dei foto-libri, dallo sviluppo dei rullini alle carte e ai pellami di qualità, continuiamo a lavorare con la stessa passione di un tempo”.