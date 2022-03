Un festival della birra a tutto calcio: esordio in Fiera con la presenza di Bobo Vieri e Daniele Massaro

Beer&Food Attraction e Mir Tech fanno esordio in contemporanea alla Fiera di Rimini. Ed è proprio il caso di dire che, a Beer&Food Attraction, lo sport e il calcio in particolare vanno a tutta birra. La fiera ha visto infatti ospiti importanti in questa giornata inaugurale, da Christian Bobo Vieri , che non si ferma neppure nel mondo dell’imprenditoria, dove si è lanciato nel nuovo progetto Bombeer, lo scorso anno. “Bombeer è un progetto di successo che ha portato il prodotto a essere distribuito in venti Paesi del mondo”, racconta Bobo Vieri, “dall’Australia agli Stati Uniti, passando per la Francia, la Svizzera e, naturalmente, l’Italia”.

Altro grande protagonista del calcio italiano, Daniele Massaro, che è intervenuto come testimonial di Acqua Lete, sponsor ufficiale del Milan. Passeggiando tra i padiglioni della manifestazione, poi, è possibile imbattersi in un marchio assolutamente cult per gli appassionati di calcio anni ’80, amanti dell’ “Allenatore nel pallone”, con Lino Banfi alias Oronzo Canà, allenatore della Longobarda. Si tratta della birra “Aristoteles”, bomber e vero deus ex machina di una salvezza insperata e da alcuni neppure desiderata. A crearla è la Railroad Brewing Company di Seregno, che dedica la propria linea di successo al calcio italiano, vero e cinematografico, ma comunque reale e capace di far sognare i nostalgici di epoche romantiche del pallone.

Ha aperto in contemporanea alla fiera di Rimini Mir Tech 2022, la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alla filiera dell’audio, video, luci e broadcast, che rimarrà aperta fino a martedì (29 marzo). Una fiera che, come ha spiegato Sergio Cerruti, Presidente di Afi moderando l’incontro d’apertura, rappresenta per tutti gli operatori una spinta positiva per guardare con fiducia al prossimo futuro. L’evento è stato introdotto in video collegamento da Fabiana Dadone, ministro alle Politiche Giovanili: “Sono contenta di partecipare a questa edizione di ripartenza per il settore – ha detto il ministro nel suo intervento -. Sono stati due anni duri per il comparto, ma il live entertainment è un bene prezioso che va preservato e valorizzato. Ben vengano quindi manifestazioni come Mir Tech e gli eventi che rappresenta, che sono veri e propri acceleratori di sogni per i giovani, usciti più penalizzati di noi adulti da questa pandemia, perché è stata loro negata la possibilità di aggregazione e divertimento”.

Pienamente d’accordo Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group: “Sappiamo quanto il settore del live entertainment abbia sofferto con la pandemia. E proprio per questo Mir Tech è un’occasione di ripartenza importante voluta da tutti gli attori della filiera, che ringrazio per averci scelto e per aver creduto in noi. Ripartiamo assieme da questa Rimini, capitale dell’intrattenimento e della vita notturna”.

Gli ha fatto eco Mattia Morolli, assessore ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Transizione digitale, cura e sviluppo dell'identità dei luoghi del Comune di Rimini: “È bello ritrovarsi a parlare di quello che è uno dei settori che più caratterizzano questa città. Lo spettacolo dal vivo fa parte del dna emotivo di tutti noi, così come la musica. Ringrazio quindi lo staff di IEG per aver messo insieme questo evento. L’intrattenimento genera un grande indotto e se riparte dà il via al tanto atteso ritorno alla normalità, oltre a rappresentare un importante volano culturale. Rimini è un luogo che più di altri esprime tutto questo e siamo contenti che si riparta proprio dalla nostra città”.

Maurizio Pasca, presidente Silb: “Il settore che rappresento, quello delle discoteche, è stato quello più penalizzato. Ci auspichiamo di ripartire quanto prima anche se purtroppo il 30% delle attività ha chiuso definitivamente. Tuttavia, per i “sopravvissuti” questa ripartenza sarà molto difficile. Speriamo quindi che il Governo dia aiuti sostanziali per non far morire il settore che ricopre un ruolo sociale importante, soprattutto per i giovani”.