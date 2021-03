Festival di Sanremo, il rapper Random sul palco con la canzone "Torno a te"

Cresciuto a Riccione, l'artista con i suoi 19 anni è il più giovane fra i big in gara

Sei dischi di platino e 210 dieci milioni di ascolti. A soli 19 anni il rapper riccionese Emanuele Caso, in arte Random, è il più giovane artista tra i big del Festival di Sanremo. La 71esima edizione della kermesse, inaugurata martedì sera, lo vedrà salire sul palco mercoledì sera. Random si presenta con la canzone "Torno a te" e la Romagna è pronta a fare il tifo per lui, ma non sarà l'unico artista del Riminese sotto i riflettori dell'Artiston. Fra le Nuove proposte mercoledì si esibiscono anche i gemelli Dellai, accompagnati dal direttore d'orchestra verucchiese Federico Mecozzi.

C'è grande attesa per Random, il rapper è diventato un caso discografico con il singolo "Chiasso" neanche due anni fa. Nato nel 2001 a Massa di Somma, in provincia di Napoli, ma cresciuto a Riccione, Random debutta con l’album “Giovane oro”, prodotto da Zenit e pubblicato nell’agosto del 2018, ma è il 2019 a lanciarlo al grande pubblico con il singolo “Chiasso”, doppia certificazione di platino da parte di Fimi.

Dopo la pubblicazione del singolo “Rossetto”, Random prende parte ad “Amici speciali” insieme, tra gli altri, a Irama, Michele Bravi, Kolors, Alberto Urso e Giordana Angi, per poi pubblicare, il suo Ep di debutto, intitolato “Montagne russe”. Random ha inoltre pubblicato l’inedito “Morositas” insieme alla cantante romana Federica Carta.