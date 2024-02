L'Ariston diventa una balera sulle note di "Romagna Mia", protagonisti i ballerini riminesi

Anche Rimini è stata protagonista sul palcoscenico più famoso d’Italia, durante il Festival di Sanremo, grazie alla presenza di dieci ballerini riminesi: Christian Ermeti, Elisa Fuchi, Francesco Amati, Micol Curzi, Matteo Carghini, Rachele Mori, Edoardo Silvi, Beatrice Biondi, Mattia Bonci e Alice Nicoletti. E’ accaduto nella seconda serata di mercoledì (7 febbraio) durante l’esibizione di “Romagna Mia”. "Non dimentichiamo il dramma che hanno vissuto i romagnoli e questa terra - ha detto Amadeus sul palco dell'Ariston - I romagnoli sanno rimboccarsi le maniche, ma per ripartire hanno bisogno dei necessari aiuti da parte di tutti. Mi raccomando, non abbandoniamo questa terra meravigliosa".

L'occasione è stata quella dell'omaggio ai 70 anni di "Romagna Mia", un tributo voluto dal conduttore romagnolo (Amadeus è nato a Ravenna) per ricordare il capolavoro inciso dal Maestro Secondo Casadei. Un'ovazione ha accompagnato l'esibizione della nuova orchestra Santa Balera, con la giovane band affiancata da Mirko Casadei figlio di Raoul, e dai suoi musicisti Marco Lazzarini, Stefano Giugliarelli e Valeria Magnani.

Il palcoscenico dell'Ariston per una sera si è trasformato nella balera più grande d'Italia, "un qualcosa che non c'è mai stato a Sanremo - ha sottolineato Amadeus - Quando si dice Romagna non si può che pensare al mare, alla piadina, alla simpatia contagiosa della gente e ad una canzone che è un inno di questa terra e che è diventata colonna sonora dei tanti volontari che hanno scavato nel fango dopo la devastante alluvione di qualche mese fa".