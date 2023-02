Si apre il 73° Festival di Sanremo, ma la kermesse è già partita con Delogu e Cecchetto junior

E’ la settimana del Festival di Sanremo. Martedì sera (7 febbraio) Amadeus dichiarerà ufficialmente aperta la manifestazione, con la prima serata e l'esordio delle canzoni in gara. E’ la 73esima edizione. Ma in realtà il Festival è già cominciato da giorni. Tra trasmissioni radiofoniche, conferenze stampa e aneddoti. Tra le news di quest’anno la presenza sul palco di Chiara Ferragni. E il dibattito innescato sul messaggio in arrivo all’Ariston dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. La vigilia è stata contraddistinta anche dall’esordio di Prima Festival, il programma che dopo il tg1 ha aperto la rassegna musicale. E che proseguirà lungo tutte le serate della kermesse.

Da Coriano al Festival

E’ un Prima festival con un impatto riminese. Dato che la conduzione su Rai è stata affidata quest’anno ad Andrea Delogu, ormai conduttrice e speaker radiofonica molto apprezzata ed esperta. “Col tempo avrò abbastanza pubblico per meritarmi quel palco. Quando Amadeus mi ha chiamato sono saltata di gioia”, ha dichiarato ai media la conduttrice cresciuta a Coriano. Il Prima Festival è partito il 4 febbraio con una striscia di una decina di minuti subito dopo il Tg1 delle 20 e prima dei Soliti Ignoti (fino al 6 febbraio). A lei il compito di lanciare curiosità e anticipazioni sul Festival, oltre a interviste ai protagonisti.

Al suo fianco c’è Jody Cecchetto, classe 1994, figlio del produttore discografico Claudio Cecchetto, candidato anche alla carica di sindaco alle ultime elezioni di Riccione, la città che lo ha consacrato nel mondo della musica. Anche lui speaker radiofonico e presentatore, è ormai uno dei volti e delle voci di punta di Rtl 102.5 e Radio Zeta, dedicata ai giovanissimi. Nel 2015 ha pubblicato un singolo ed ha recitato anche come attore in Alex & Co, Maggie & Bianca Fashion Friends, Non uccidere. Con loro anche i celebri Autogol, conosciutissimi sul web per i loro video sul mondo del calcio.

Quando vederli in Tv

L’anteprima di Sanremo 2023 va in onda fino all’11 febbraio, su Rai 1 dalle 20.35 alle 20.45 circa. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del Festival della durata di circa 10 minuti, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. Un modo per scoprire anteprime, momenti esilaranti, sketch comici e chicche esclusive. Si tratta di uno spazio importante anche per lo sponsor del Festival che può così mettersi in mostra in una fascia oraria molto pregiata. Lo scorso anno si era valutata l’idea di eliminare il PrimaFestival e far partire la kermesse subito dopo il Tg1. Ma tutto è stato confermato.