Festival del Sole e fuochi d’artificio: la Notte Rosa a Riccione dà subito spettacolo

Movimento, ballo, voglia di divertirsi e di festeggiare insieme nella grande pista a cielo aperto di Riccione: è partita così la Notte Rosa all’insegna dello slogan “Weekend dance” dell’edizione 2024. Le esibizioni spettacolari e straordinarie delle migliaia di atleti del Gran galà di chiusura del Festival del Sole hanno infiammato il pubblico di piazzale Roma. Un colpo d’occhio unico, reso ancora più speciale dalla lunga scia rosa che alla mezzanotte ha illuminato il cielo. L’onda sonora che avvolge e coinvolge ritorna sabato pomeriggio con il grande flash mob collettivo che alle 18 farà ballare Riccione insieme a tutta la Romagna e l’attesissimo concerto del poliedrico Dargen D’Amico, in programma in piazzale Roma alle ore 22.

Lo spettacolo degli atleti del Festival del Sole

Hanno interpretato perfettamente il claim “weekend dance” della Notte Rosa 2024 i tantissimi atleti del Festival del Sole che ieri sera, 5 luglio, si sono esibiti davanti alla grande folla di piazzale Roma con uno spettacolo incredibile frutto di allenamenti intensi, costanza e passione. Il Gran galà di chiusura della diciassettesima edizione della kermesse di ginnastica più grande di tutta l’Europa meridionale è stato applaudito da un pubblico di ogni età, apprezzato per i virtuosismi e i sincronismi degli atleti, le coreografie e la grazia dei loro movimenti. Sul palco si sono esibiti gruppi provenienti da Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Isole Faroe, Italia e Portogallo, insieme a tante altre squadre straniere e sul finale è anche arrivato l’acclamato gruppo di ritmica maschile dell’Università Kokushikan di Tokyo.

Durante la serata l’assessore al Turismo del Comune di Riccione, Mattia Guidi, ha premiato sul palco di piazzale Roma alcune squadre che hanno partecipato al Festival. La festa è continuata con il dj set e l’animazione che hanno coinvolto tutta la piazza fino allo spettacolo dei fuochi d’artificio della mezzanotte che ha illuminato, in simultanea con le città della costa, il cielo della Riviera romagnola.

Il grande flash mob collettivo

Il ritmo coinvolgente di “Weekend dance” è in arrivo alle ore 18 di questa sera, sabato 6 luglio, in viale Ceccarini sotto al gazebo (incrocio con viale Dante), quando tutti potranno partecipare al grande flash mob collettivo, seguendo la coreografia curata da Alessia Molinari di Cruisin’Arts sulle note del brano appositamente realizzato da Moreno il Biondo, Claudio Cecchetto e altri dj. Per chi lo desidera, si potrà partecipare alle prove arrivando prima dell’inizio del ballo.

Dargen D’Amico star della Notte Rosa

Il lungo weekend di appuntamenti in programma per il capodanno dell’estate prosegue in piazzale Roma con il concerto di Dargen D’Amico, questa sera, sabato 6 luglio alle ore 22, che porta a Riccione il suo ultimo progetto discografico “Ciao America” e il brano “Onda alta” presentato al Festival di Sanremo. Il cantautore e rapper milanese scatenerà il pubblico della piazza con i ritmi delle canzoni più amate, ma anche con i brani che sanno interpretare i temi di attualità con piglio ironico e riflessivo. Sul palco di piazzale Roma, l’artista, noto anche per i look stravaganti e pop, arriva con i fidati musicisti e collaboratori: Giacomo Ruggeri, Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri e il polistrumentista Diego Maggi.

Tra gli eventi serali di sabato 6 luglio (ore 21) anche il primo appuntamento di “Uisp in danza” nell’arena di piazzale Aldo Moro, con la performance delle scuole di ballo della riviera romagnola che allieteranno il pubblico con esibizione di danza caraibica, hip hop, break dance, moderna e acrobatica.