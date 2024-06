Al via il Festival del Sole: parata delle squadre in centro e grande show di apertura

Tutto pronto per l’inaugurazione, domenica 30 giugno, della 17esima edizione del Festival del Sole che a Riccione porta oltre 2.600 atleti da tutto il mondo e di tutte le età. A cominciare dalle ore 21 il centro della città (con ritrovo dalle 20.30 ai Giardini Montanari) si colorerà dei colori e dell’energia degli atleti della più grande kermesse di ginnastica per tutti del sud Europa. La parata, che si snoderà lungo viale Dante per poi transitare in viale Ceccarini, arriverà in piazzale Roma dove, alle 21,30, si accenderà il grande galà di apertura con le esibizioni in musica e danza che trascineranno tutta la piazza in un momento spettacolare.

Tre arene per un grande show

Per un’intera settimana, fino al 5 luglio, Riccione si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto in cui gli atleti si esibiscono nelle tre grandi arene vista mare, in piazzale Roma, Giardini Montanari e piazzale Aldo Moro. Fra le discipline protagoniste delle esibizioni: corpo libero e aerobica, acrogym e acrobatica, ginnastica ritmica e artistica, danza classica e moderna, hip-hop e funky. Tutte le esibizioni sono a ingresso libero.

Da lunedì 1 a giovedì 4 luglio, le esibizioni serali si svolgono a partire dalle ore 20 nelle tre arene mentre le esibizioni pomeridiane si tengono dalle 17 alle 18,30 esclusivamente nell’arena di piazzale Roma. Chiuderà la kermesse la serata conclusiva del 5 luglio con il galà finale che accompagnerà il weekend della Notte Rosa 2024.

L’edizione da record del Festival del Sole 2024 fa contare numeri straordinari. Sono infatti in arrivo a Riccione oltre 90 squadre provenienti da tutto il mondo che pernotteranno in 100 hotel della città mentre gli spettatori previsti sono 50mila.