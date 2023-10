Il Festival del Sole saluta Riccione per Rimini. Angelini delusa: "Danno immenso per la città"

In occasione dell’imminente apertura delle iscrizioni per la 17esima edizione del Festival del Sole, che si terrà dal 30 giugno al 5 luglio 2024, il comitato organizzatore ha annunciato che la manifestazione verrà ospitata dal Comune di Rimini. Facendo trasloco dalla città di Riccione. Una notizia accolta con molto rammarico dall'ex sindaca Daniela Angelini, alla finestra in attesa della decisione del Consiglio di Stato dopo il ricorso presentato per via delle elezioni amministrative annullate dal Tar di Bologna. "La perdita del Festival del Sole rappresenta un danno immenso per la città di Riccione. Una grave perdita in termini economici e anche un grande danno di immagine". Daniela Angelini, fino allo scorso giugno sindaca della città di Riccione commenta così la notizia della scelta compiuta da parte degli organizzatori del Festival - che lo scorso anno ha garantito alla città 15.000 presenze negli alberghi - di trasferire l'evento a Rimini per i prossimi tre anni.

"Purtroppo paghiamo a caro prezzo il commissariamento della città e di questo sappiamo bene chi dobbiamo ringraziare: Elena Raffaelli, la Lega e chi ancora continua a ritenere migliore il commissariamento rispetto alla guida di un sindaco e di una giunta - sostiene la prima cittadina eletta nel giugno del 2022 -. Una amministrazione politica e responsabile in carica non avrebbe minimamente esitato nel confermare il contratto con il Festival del Sole, un evento che, oltre a garantire moltissime presenze nel mese di luglio, fa conoscere la nostra città al pubblico giovane d'Europa e del mondo".

Ora l'auspicio di Daniela Angelini è che arrivi in fretta l'esito della sentenza del Consiglio di Stato e che Riccione abbia al più presto un governo politico. "Una città che vive di turismo non può permettersi passi falsi di questo tipo - conclude Angelini -. Il Festival del Sole rappresentava un fiore all'occhiello per la nostra città e la nostra economia da oltre trent'anni. Altri errori come questo potrebbero rivelarsi fatali".