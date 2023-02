Fiaccolata "Una luce per l'Ucraina", organizzano i Radicali: "Al fianco di un popolo combattivo"

L'associazione Radicali Rimini " Pergiorgio Welby" è al lavoro per l'organizzazione della fiaccolata "Una luce per l'Ucraina". Venerdì 24 febbraio fiaccolata partirà dall’Arco d’Augusto, alle ore 18, e raggiungerà piazza Cavour. Seguiranno numerosi interventi tra i quali quelli di due veterani di guerra, con l'obiettivo di coinvolgere oltre alla popolazione ucraina, a Rimini una delle più numerose d’Italia, anche quella italiana perché possa essere un momento plurale di sostegno alla resistenza e di vicinanza.

"Vladimir Putin ha riassunto in un folle discorso tutte le bugie che ormai da un anno il Cremlino va proponendo al mondo - sostengono i Radicali Rimini -. Menzogne che purtroppo rimbombano anche nel dibattito pubblico italiano e destabilizzano una posizione che nel nostro, come in tutti gli altri paesi occidentale, dovrebbe essere una posizione consolidata: il pieno sostegno alla resistenza ucraina. Siamo orgogliosi di aver partecipato ad organizzare la fiaccolata “Una luce per l’Ucraina” ed essere ancora al fianco di un popolo combattivo che sta dando tutto davanti agli occhi del mondo proprio come fecero coloro che in Italia alla fine del ventennio fascista decisero di insorgere per costruire un paese nuovo basato sui valori di democrazia, libertà e stato di diritto, gli stessi valori al fianco dei quali oggi è schierato il popolo ucraino contro l’oscurantismo medievale di Mosca".

E in conclusione: "La guerra in Ucraina ci coinvolge direttamente come cittadini italiani ed europei, la guerra anche se portata avanti dal popolo ucraino è in realtà un evento che deve interessare tutti perché un momento cruciale per la storia d’Europa e del mondo. Se gli eserciti di Putin non dovessero essere respinti e i territori occupati integralmente restituiti si profila un’epoca buia, nuove tensioni, nuovi morti, nuove minacce, come quelle che ancora Putin si ostina a propinare all’Ucraina e alla stabilità internazionale. Invitiamo quindi tutti i cittadini della città ad unirsi a noi".