Fiamme in un chiosco a Rivabella, è di natura dolosa. Scoperta una tanica di liquido accelerante

E’ di natura dolosa l’incendio che, nella notte tra venerdì e sabato, si è sprigionato all’esterno di un chiosco a Rivabella di Rimini. Le fiamme sono divampate intorno all’1,20 facendo accorrere una squadra dei vigili del fuoco con l’autobotte col personale del 115 che, in breve tempo, è riuscito ad avere ragione del rogo.Ad essere interessata è stata una parete in legno della struttura. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia di Stato e, in seguito al sopralluogo, gli agenti hanno trovato una tanica di liquido accelerante che è stata messa sotto sequestro. Sono in corso le indagini per cercare di individuare l’autore del gesto.