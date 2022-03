Fiamme davanti al negozio di frutta e verdura, danni da fumo allo stabile

Un incendio si è sviluppato improvvisamente nella prima serata di lunedì a Rimini, davanti a un negozio di frutta e verdura, facendo accorrere l'autobotte dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 20 in via dell'Edera quando alcune cassette di legno, lasciate davanti all'attività, hanno preso fuoco. L'intervento del personale del 115 ha consentito di spegnere rapidamente le fiamme che, tuttavia, hanno causato danni da fumo alla facciata del palazzo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri e, al momento, sono in corso gli accertamenti per determinare la causa dell'incendio.