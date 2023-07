In fiamme due furgoni, Vigili del fuoco al lavoro nel cuore della notte per spegnere il rogo

Durante la notte tra mercoledì e giovedì (27 luglio) due furgoni sono andati a fuoco a Viserba, in via Grandi. Si tratta di mezzi che erano fermi e inutilizzati da tempo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con due mezzi, per sedare le fiamme. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli accertamenti del caso, per il momento si esclude l’origine dolosa del rogo anche se le indagini proseguiranno.