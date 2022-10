Fiamme sul terrazzo, il padrone di casa accusa un malore mentre cerca di spegnere l'incendio

Momenti di paura, nella prima serata di martedì, a Miramare dove è scoppiato un incendio sui terrazzi di una palazzina. L'allarme è scattato poco prima delle 21 in via Romagnoli dove, dai primi riscontri, a causa di un cortocircuito le fiamme si sono sviluppate dai motori dei condizionatori iniziando a divampare alimentate dal materiale presente sul balcone. Il padrone di casa, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, ha cercato di domare l'incendio con un estintore ma a causa del denso fumo respirato ha accusato un malore ed è stato necessario anche l'intervento di un'ambulanza del 118. Il personale del 115 è riuscito a spegnere le fiamme ma, nel frattempo, queste aveva devastato il terrazzo del secondo e del terzo piano con danni alle pareti e all'impianto elettrico coinvolgendo anche un veicolo parcheggiato lungo la strada. Per il proprietario dell'appartamento è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno dichiarato l'inagibilità delle abitazioni interessate dall'incendio a causa dei danni all'impianto elettrico.