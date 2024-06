Fiamme nel mini-appartamento, intervengono i vigili del fuoco

Incendio in un mini appartamento di Miramare, nel primo pomeriggio di giovedì, coi vigili del fuoco che sono intervenuti evitando che le fiamme potessero propagarsi. L'allarme è partito intorno alle 13 da un'abitazione al piano terra di via Assisi quando, dal civico 8, si è levato del fumo. Sul posto è accorsa l'autobotte del 115 e i vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme. L'intervento è durato meno di un'ora. Secondo quanto emerso, all'interno dell'abitazione non c'era nessuno e, al momento, sono in corso gli accertamenti per individuare cosa abbia innescato l'incendio.