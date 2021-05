Fiamme nel sottotetto, intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo

Tanta paura, nella prima serata di mercoledì, in una palazzina di via Ciceruacchio a Riccione dove un incendio si è improvvisamente sviluppato nel sottotetto adibito a lavanderia e centrale termica. L'allarme è scattato intorno alle 20.50 e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco con l'autobotte. Nonostante l'intervento i locali sono stati danneggiati da fumo e calore e, allo stesso tempo, la caldaia ha riportato gravi danni. Problemi anche all'appartamento del terzo piano dove l'acqua usata per spegnere l'incendio ha mandato in tilt l'impianto elettrico rendendolo inservibile.