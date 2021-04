Le fiamme partono dall'insegna, intervento provvidenziale dei Vigili del fuoco nell'hotel

L'incendio è scoppiato intorno alle 3 e mezzo di venerdì notte, in un hotel a Rimini, in zona Lagomaggio

I Vigili del fuoco del Comando di Rimini sono intervenuti con un mezzo e cinque unità alle 3 e mezzo di venerdì notte per un incendio in un hotel a Rimini, in zona Lagomaggio.

L’incendio ha avuto origine da una insegna luminosa esterna e si è propagato ai materiali combustibili posti in prossimità. L'intervento provvidenziale dei Vigili del fuoco ha impedito che l'incendio si propagasse all’interno dell'hotel. Sul posto anche la Polizia di Stato che nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio aveva notato il principio d’incendio dando così l’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta., l’hotel in questo periodo era chiuso.