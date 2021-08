Fiamme nella canna fumaria, i pompieri intervengono in un ristorante

I Vigili del Fuoco sono intervenuti venerdì, intorno alle 19, al Ristorante Pizzeria da Todro, in via Burnazzi a Viserba, dvoe si è sviluppato un principio di incendio nella canna fumaria del forno della pizzeria.

E' stato così necessario l'intervento dei pompieri per spegnere le fiamme, nel locale non erano presenti clienti ma il personale è stato fatto uscire per mettere in sicurezza la struttura. Il locale non ha subito danni ulteriori e ha potuto proseguire la serata.