Fiamme nella notte, distrutta una roulotte e alcune baracche

E' di una vecchia roulotte in cenere e di alcune baracche per gli attrezzi seriamente danneggiate il bilancio dell'incendio scoppiato, nella notte tra giovedì e venerdì, in un campo di Misano Adriatico. Le fiamme si sono levate intorno all'1.15 in un terreno all'altezza del civico 30 di via Bruscheto e, sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco. Il personale del 115 ha lavorato per oltre 2 ore prima di dichiarare il cessato pericolo e, al momento, sono in corso gli accertamenti per individuare la natura del rogo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.