Fiamme nel parcheggio sotterraneo, intervengono i vigili del fuoco

Momenti di tensione, nel pomeriggio di mercoledì, per un incendio scoppiato nel parcheggio sotterraneo di piazzale Curiel a Riccione. L'allarme è scattato intorno alle 15.30 e, sul posto, si sono precipitate tre squadre dei vigili del fuoco mentre gli agenti della polizia Municipale hanno provveduto a bandellare l'area. Dai primi riscontri pare che le fiamme siano partite da un box privato, pieno di materiale vario, e non avrebbero interessato la zona dei parcheggi pubblici. La struttura ha riportato danni da fumo e sono in corso le operazioni per bonificare l'area interrata e per accertare le cause dell'incendio.