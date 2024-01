Al via i lavori per portare la fibra in tutta la città e rinnovare le linee elettriche

Tutta Cattolica navigherà sul web e avrà una nuova e più potente rete di energia elettrica. Grandi lavori in corso nella Regina e su due fronti strategici: fibra ottica e fornitura di elettricità.

Il primo cantiere è quello che rivoluzionerà la città dal punto di vista della connessione, aumentando la copertura dal 50 al 100 per cento del territorio di Cattolica e la velocità di circa 50 volte.

Si tratta del progetto “Piano Italia 1 Giga”, a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finanziato con fondi Pnrr, che, oltre a Cattolica, sta interessando anche altri comuni limitrofi della provincia di Rimini.

I lavori per la fibra

Da metà febbraio, squadre di tecnici partiranno con i lavori di posa della fibra ottica (circa 15 chilometri, di cui in parte aerei e altri sotterranei). Dove possibile, saranno utilizzati cavidotti esistenti. Con questa nuova infrastruttura si porterà la fibra ottica direttamente nelle abitazioni. Ad oggi, si ferma invece ai quadri di derivazione stradale e da lì la connettività arriva a domicilio attraverso il vecchio cavo telefonico. Saranno installati 21 armadi stradali lungo la città. La nuova rete permetterà una velocità di almeno 1 Gigabit al secondo per il download e per l’upload di 200 Megabit al secondo, con un impatto positivo sulle attività economiche, scuole e per l’intera comunità. Il tutto senza spese da parte del Comune.

I lavori sulla rete elettrica

Il progetto di riqualificazione della rete elettrica è invece a cura dell’Enel (E-distribuzione). I lavori sono già partiti. Saranno realizzati 5 chilometri di nuove linee di media tensione che potenzieranno le attuali vecchie di 40 anni, creando un collegamento con la cabina primaria di Gabicce. I vantaggi per la città saranno fondamentali: maggiore stabilità della rete a fronte del netto incremento di consumi, soprattutto durante la stagione estiva, di climatizzatori, pompe di calore, colonnine per le ricariche delle auto elettriche. I lavori verranno effettuati limitando al minimo gli scavi a cielo aperto, attraverso l’utilizzo di una cosiddetta “talpa”. Tutte le aree oggetto di scavo saranno ripristinate da Enel. Anche questo intervento è a costo zero per il Comune.

“Sono lavori che non potevano più attendere e che riqualificheranno notevolmente Cattolica – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – La rete elettrica sarà potenziata a beneficio delle attività turistiche soprattutto nel periodo estivo. Le linee vecchie di 40 anni non erano più funzionali per i carichi richiesti sia dalla zona turistica che produttiva. Ma la rivoluzione a Cattolica arriva anche sul fronte della rete. Con la posa della nuova fibra ottica tutta la città sarà finalmente coperta e si navigherà più velocemente. Un rinnovamento a vantaggio di attività private e pubbliche, come scuole e uffici, e di tutta la collettività. Ci saranno dei disagi, ma i cittadini saranno ripagati da una città più moderna ed efficiente”.