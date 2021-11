Fiera di San Martino: cambia la viabilità per accedere a Santarcangelo

In vista della Fiera di San Martino, in programma dall’11 al 14 novembre, scattano come di consueto alcune limitazioni al traffico e alla sosta. Fra le più significative si segnala il divieto di transito in via di piazza Ganganelli nel tratto compreso fra via Pascoli e via Dante di Nanni (dalle ore 13,30 alle ore 19,30, eccetto gli autobus del trasporto pubblico). Da martedì 9 novembre scattano anche il divieto di transito e sosta in piazza e in via Ludovico Marini, nonché in via De Bosis. Divieto di sosta e transito anche in piazza Gramsci e in via Cavallotti a partire dalle ore 7 di mercoledì 10 novembre; sempre da mercoledì 10, a partire dalle 13, i divieti interessano anche alcuni tratti delle vie Verdi e Andrea Costa.



Da giovedì 11 fino a lunedì 15 novembre (ore 6) non si potrà percorrere e sostare nelle vie: G. Marini, Garibaldi, Battisti, Mazzini (tratto compreso fra via Pascoli e via IV Novembre), Pascoli (tratto compreso tra via Mazzini e via Pedrignone), Costa (tratto compreso fra via Felici e l’ingresso al parcheggio Francolini), Montevecchi (nel tratto compreso fra via Costa e via Braschi), Verdi (tratto compreso fra Via L. Marini e via Bruno), Bruno (tratto compreso tra via Verdi e viale Mazzini) e in piazza Marconi (lato abitazioni).



Dall’11 scatterà il divieto di accesso in via Andrea Costa dalla rotonda con via Pozzolungo in direzione centro e da via Porta Cervese, nel tratto compreso tra la stessa via e l’ingresso al parcheggio Francolini: il deflusso dei veicoli dei residenti del centro storico provenienti da via Porta Cervese dovrà avvenire su via Andrea Costa in direzione della rotatoria con via Pozzolungo. Il divieto varrà anche per le vie Montevecchi (tratto compreso fra via Costa e Braschi) e Mulini (viene chiuso l’accesso da via Costa e istituito il doppio senso di marcia con accesso da via Braschi e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati).



Il piano della sosta prevede inoltre la disponibilità di circa 2.500 posti auto distribuiti tra 23 parcheggi, tutti collocati a non più di 2 chilometri dal centro cittadino. Per motivi sanitari il servizio di bus navetta non si svolgerà, ma chi lascerà l’auto nella zona artigianale tra il capoluogo e Santa Giustina potrà raggiungere la fiera percorrendo la posta ciclopedonale o con l’autobus della linea 9.



Tutte le modifiche alla viabilità e alla sosta necessarie allo svolgimento della Fiera sono riportate nell’ordinanza pubblicata sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it, così come tutte le informazioni utili, in continuo aggiornamento.