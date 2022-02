Fiera di San Valentino: Bellaria Igea Marina chiude la kermesse

Si è chiusa la kermesse con cui Bellaria Igea Marina ha celebrato la patrona Sant’Apollonia e la festa di San Valentino. Dopo una Fiera di Sant’Apollonia baciata dal bel tempo che ha visto tanto pubblico presente già sabato 5 e domenica 6, dopo i buoni riscontri vissuti dalla città anche nella giornata della Santa Patrona (il 9 febbraio), anche l’ultimo fine settimana ha visto un pubblico numeroso frequentare stand e bancarelle nel cuore di Bellaria. Come da tradizione è stata soprattutto la domenica a registrare la maggiore affluenza, ma già nella giornata di sabato si è rilevato un buon numero di visitatori. Proposta anche quest’anno la tradizione dell’allestimento degli stand presenti con gazebo tutti di colore rosso fuoco. Un modo per ricordare il colore dell’amore in occasione della festa per eccellenza degli innamorati, San Valentino. La città archivia così positivamente cinque giornate di festa e si prepara all'"appendice" per eccellenza dei festeggiamenti di Sant'Apollonia: la nona edizione del Premio Panzini in programma il prossimo 26 febbraio al Palacongressi.