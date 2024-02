La realtà virtuale sbarca al Key Energy 2024

Manca poco al Key Energy 2024, uno degli appuntamenti più importanti sulle tecnologie, i servizi e le soluzioni integrate per migliorare l'efficienza energetica e promuovere le energie rinnovabili.

Dal 28 febbraio al 1° marzo 2024 nei padiglioni del quartiere fieristico di Rimini si svolgerà la principale manifestazione di riferimento dei mercati di Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo. Tra le novità di quest'anno, spicca l'esperienza virtuale immersiva dedicata al fotovoltaico che prenderà vita nel padiglione di Enerklima D7 Stand 155, in collaborazione con Solarwatt. L'evento offrirà ai partecipanti l'opportunità di esplorare le nuove frontiere della tecnologia energetica attraverso la Digital Ecosystem.

Questo strumento innovativo consente l'esplorazione interattiva di luoghi e spazi, offrendo un'esperienza sensoriale unica che fonde l'aspetto informativo all’intrattenimento.

Simulazioni virtuali

Paolo Lusiani, Managing Director di Solarwatt, dichiara: «Grazie all'utilizzo di un visore, l'utente si potrà immergere in un ambiente virtuale con il quale potrà interagire con le mani proprio come nella realtà. Nel 2023 il progetto era focalizzato sul sistema di accumulo Battery flex. La grande novità di quest'anno è la possibilità di scoprire l'offerta di pannelli fotovoltaici, simulando l’installazione, come per il sistema di accumulo. La Digital Ecosystem consentirà infatti attraverso un percorso guidato di assesment e training, di approfondire la conoscenza delle caratteristiche dei prodotti all’interno di uno showroom virtuale, del pacchetto Protezione Completa. All’interno di questo spazio, si potranno trovare tutte le info per poter promuovere l’offerta Solarwatt. Questo significa che i nostri clienti avranno un grande vantaggio: potranno sostituire campionari, gadget, dépliant, con un vero e proprio catalogo di prodotti virtuale facilmente trasportabile, consentendo di presentare le novità, ancora prima che vengano commercializzate, anche in contesti come quelli fieristici. La Digital Ecosystem – sottolinea Lusiani - genera un contatto emozionale e rafforza la propensione all'acquisto, fidelizzando il cliente. La gamification, ovvero l’utilizzo di dinamiche tipiche dei videogiochi in contesti differenti, porta all’engagement della persona. Ma la Digital Ecosystem è solo il nostro punto di partenza: stiamo investendo sull’intelligenza artificiale, a breve vi sveleremo il nostro grande progetto».

Il CEO dell'azienda Enerklima, Riccardo Priolo, sottolinea l'importanza di questa iniziativa, dove i visitatori potranno partecipare a simulazioni pratiche, approfondendo le potenzialità dei pannelli fotovoltaici e dei sistemi di accumulo energetico: «Attraverso una prenotazione, si avrà l'opportunità di vivere un'esperienza senza eguali nel mondo della tecnologia, consentendo di esplorare concretamente le fasi dell'installazione e di partecipare a una formazione interattiva. Questa tappa è imprescindibile per coloro che desiderano rimanere al passo con le ultime innovazioni nel campo della transizione energetica».